La Nuova Periferia è in edicola oggi, mercoledì 5 agosto

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola da oggi mercoledì 5 agosto 2020. Ecco la prima pagina e le notizie principali.

La Nuova Periferia è in edicola

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola da oggi, mercoledì 5 agosto 2020 con tantissime notizie.

Le notizie principali

Come ogni settimana sono tantissime le notizie che troverete sul nostro giornale: Chivasso e Montanaro: selfie sui binari e sassi contro i treni.

Torrente Orco tra sesso gay e strani cartelli …E poi ancora un tema caldo come il suono della campanella prevista per il 14 settembre con: Scuole superiori, un inizio in salita. Lezioni in aula e a casa.

Torrazza, smarino ecco come arriverà in città.

Verolengo nuova ondata di furti in paese.

Brandizzo cade un grosso albero, chiuso il parco giochi.