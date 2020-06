Scoprire l’Italia pedalando

L’Italia come un paesaggio da attraversare pedalando tra borghi, siti archeologici, strade storiche, fiumi e colli, fino a monumenti come il Colosseo. E’ il modo di viaggiare proposto dal sistema delle ciclovie turistiche nazionali, progetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dei Beni Artistici, Culturali e Turistici in parte realizzato.

La Ciclovia del Sole è l’itinerario principe che deve collegare tutto il Paese, isole comprese, da San Candido, in Trentino Alto Adige, fino a Palermo. Fa parte del più ampio progetto ideato dalla Fiab per coprire 3mila chilometri, parte integrante di Eurovelo 7.

La Ciclovia del Garda consiste in un percorso ad anello di 140 chilometri lungo le sponde del lago di Garda e interessa la provincia di Trento, il Veneto e la Lombardia, toccando 19 comuni rivieraschi.

La Ciclovia Ven-To si basa su un itinerario di 680 chilometri che corre lungo il fiume Po e vuole collegare Venezia a Torino attraversando altri 121 comuni, passando per Milano accanto ai Navigli. Sarebbe la più lunga infrastruttura per il cicloturismo in Italia e nel Sud Europa.

La Ciclovia Venezia – Lignano Sabbiadoro – Trieste, di circa 150 chilometri, fa parte della dorsale di EuroVelo 8 e della Ciclovia Adriatica di Bicitalia (da Trieste a Santa Maria di Leuca in Puglia). Si trova a cavallo tra Friuli Venezia Giulia e Veneto e costituisce il naturale ponte verso i Balcani.

La Ciclovia Adriatica, da Venezia al Gargano, attraversa per circa 700 chilometri Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Il percorso coincide con l’omonimo itinerario di Bicitalia, è interamente litoraneo e corre parallelamente alla Strada europea E55, alla Romea e alla SS16 Adriatica.

La Ciclovia Tirrenica, da Ventimiglia a Roma, è di circa 1.200 chilometri, di cui oltre 700 già percorribili (in sede separata o promiscua), attraversando Liguria, Toscana e Lazio.

La Ciclovia Grab – Il progetto del Grande Raccordo Anulare delle Bici consiste in un anello ciclopedonale di oltre 44 chilometri che si sviluppa completamente all’interno della città di Roma.

La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese nasce per rendere percorribile in bicicletta la strada di servizio, normalmente vietata al pubblico, che corre lungo il Canale Principale dell’Acquedotto pugliese. Si tratta di circa 500 chilometri attraverso Campania, Puglia e Basilicata.

La Ciclovia della Magna Grecia ha un’estensione di circa 1.000 chilometri. Il percorso parte da Metaponto, in provincia di Matera, arriva a Reggio Calabria, per poi risalire fino a Maratea e giungere in Sicilia lungo l’itinerario di EuroVelo 7 fino a Pozzallo.

La Ciclovia della Sardegna si articola in due direttrici: una da Alghero a Cagliari (538 km) lungo il versante occidentale e una da Santa Teresa di Gallura a Cagliari sul versante orientale (508 km). La ciclovia si completa con due itinerari trasversali, uno da Porto Torres a Santa Teresa di Gallura (120 km) lungo la costa settentrionale e l’altro da Dorgali a Macomer, attraverso Nuoro, al centro dell’isola (70 km).