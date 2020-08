L'odontotecnico con l'acqua fino al collo dopo la bomba d'acqua a Verona

In quella scomoda e comunque pericolosa situazione ci si è messo solo per cercare di salvare le apparecchiature del suo studio dentistico, al piano terra. Ieri pomeriggio, dopo il nubifragio del secolo per Verona, le strade del centro storico sono diventate vere e proprie piscine: Daniele Iattarelli, giovane odontotecnico, immerso fino al collo in un fiume di acqua, ghiaccio e fango, è diventato il simbolo dell’ondata di maltempo che ieri, domenica 23 agosto 2020, ha flagellato il capoluogo scaligero, ma anche le vicine province di Padova, Vicenza e Belluno.

Il professionista ha raccontato d’essersela cavata per un soffio: è riuscito non senza difficoltà a uscire dal suo studio, a pian terreno, invaso dalla furia dell’acqua. Ma la cosa impressionante è proprio il livello che ha raggiunto l’acqua nelle strade del centro di Verona solitamente battute da cittadini e turisti: in venti minuti s’è rovesciato un metro e mezzo d’acqua!

Il governatore Zaia sul posto: “Stato di crisi”

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si è recato in mattinata a Verona per constatare personalmente la situazione dei danni causati dalla bomba d’acqua.

Lo stesso Zaia ieri ha immediatamente firmato la dichiarazione dello stato di crisi per il Comune di Verona e altri comuni del Veronese, colpiti dal maltempo che ha causato danni a infrastrutture e opere pubbliche, imprese industriali e agricole e causato danni ai privati.

“La situazione è in evoluzione e costantemente monitorata dalla Protezione Civile regionale che – in stretto collegamento con il sindaco di Verona, Federico Sboarina – ha mobilitato i propri volontari sul posto e fatto affluire nel capoluogo scaligero anche squadre da Vicenza e Rovigo”, il comunicato diffuso ieri dalla Regione.

