Tempesta di fulmini nei cieli della Lombardia IL VIDEO

Tempesta di fulmini ieri sera, martedì 3 giugno 2020, nei cieli della Lombardia. Grandinate e danni in molti territori lombardi, a Tradate e nel Varesotto anche una spettacolare sequenza immortalata da un amatore.

GUARDA IL VIDEO:

Da Prima Saronno

C’è chi ne teme il boato e la forza, chi invece non perde temporale per ammirare estasiato lo spettacolo che sono in grado di offrire. E ieri, sui cieli del Varesotto, è andata in scena una vera a propria tempesta di fulmini che ha aperto ufficialmente quella che ormai da anni è la stagione dei temporali più violenti e improvvisi. Fabio Nervo, di Tradate, armato di smartphone e pazienza, è riuscito a immortalare la danza delle saette tra le nuvole temporalesche.