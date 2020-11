La decisione ora è definitiva, dopo la firma di un’ordinanza da parte del ministero della Salute Roberto Speranza. Anche la Toscana diventa “zona Rossa”, mentre altre regioni passano in arancione, da domenica 15 novembre.

Anche la Toscana “zona rossa”

Secondo il monitoraggio consegnato dall’Istituto Superiore della Sanità al Ministero della Salute nella consueta “cabina di regia” del venerdì per individuare nuove forme di contenimento del contagio, la Toscana passa a “zona rossa” a distanza di una settimana dalla proclamazione della suddivisione dell’Italia in fasce ed a soli tre giorni dall’ingresso in vigore in “zona arancione”.

Oltre alla Toscana, anche la Campania diventa da gialla direttamente rossa, andandosi ad unire all’Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle d’Aosta.

Tre regioni invece da zona gialla diventano arancione: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.