Giocano a tennis da una terrazza all'altra: il video fa il giro del mondo

Che spettacolo. Non poteva non diventare virale in uno schiocco di dita ben oltre la piccola Finale Ligure, in Provincia di Savona, la cronaca video di questa incredibile partita di tennis. Ai tempi del Covid 19, si gioca a diversi metri dal livello del suolo, addirittura dalla terrazza di un condominio a un’altra.

Tennis da una terrazza all’altra

Un incubo per i raccattapalle… per fortuna in questo caso le due giocatrici Vittoria Oliveri e Carola Pessina si sono arrangiate, mettendo inevitabilmente in conto di poter perdere qualche pallina. Ma l’impresa, postata sulla pagina Facebook Tennisclub Finale è stata ricondivisa anche dall’account ufficiale dell’ATP Tour, schizzando a migliaia di visualizzazioni.

Il video fa il giro del mondo

A proposito di quarantena e lockdown, il tennis è stato negli ultimi giorni al centro dell’attenzione. Si tratta infatti dello sport forse rispettoso per eccellenza del distanziamento sociale (in questo caso portato ulteriormente all’estremo) e quindi prima d’altri potrebbe essere “liberato”. Insomma, dalla terrazza di nuovo alla terra rossa? Forse presto, ma ancora di preciso quando non si sa.