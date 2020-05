Giornata Mondiale dell'Infermiere nel nome della pioniera Florence Nightingale

Il 12 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell’Infermiere: mai come quest’anno il senso di gratitudine, ma soprattutto la consapevolezza nei riguardi del valore di questa professione, saranno presenti in tutti noi. La data di questa ricorrenza non è scelta a caso: è infatti l’anniversario della nascita di Florence Nightingale, considerata la fondatrice della moderna assistenza infermieristica. L’occasione è perfetta per tuffarci nella storia e scoprire questa straordinaria figura.

Giornata Mondiale dell’Infermiere: Florence Nightingale

Florence Nightingale, di origini inglesi, nasce a Firenze il 12 maggio del 1820, ed è proprio la città del Giglio che ispira il suo nome. Sin da subito la ragazza mette in luce carattere e tenacia annunciando la sua intenzione di dedicarsi alla cura dei malati e indigenti; ribellandosi ai ruoli di moglie e madre attribuiti dalla società del tempo alle donne. Florence veniva da una famiglia molto agiata, ma ha scelto di lavorare “sul campo”, nonostante la strenua opposizione materna.

Nella Giornata mondiale dell’infermiere, il sindacato Nursind Toscana ha anche realizzato questo video per onorare i colleghi scomparsi a causa del Covid-19:

Valorizzazione della professione infermieristica

Quella di infermiera all’epoca era una professione poco stimata, tanto che nell’esercito erano equiparate alle vivandiere. Pur non avendo una formazione di tipo medico-infermieristico, la Nightingale riconobbe ben presto le carenze della professione infermieristica come era esercitata ai tempi e si spese per migliorarla e renderla più efficace. Nel 1860, Florence Nightingale pubblicò Notes on Nursing che fu la pietra miliare del curriculum delle scuole per infermieri: è ancor oggi considerato una introduzione classica alla professione di infermiere. Per il resto della sua vita, la Nightingale promosse l’istituzione e lo sviluppo della professione di infermiere nella sua forma moderna. La professione infermieristica, fino ad allora piuttosto mal considerata, guadagnò di status.

Sistematizzazione dei dati

Dopo molto lavoro sul campo la donna si dedicò all’osservazione critica e all’attività di consulenza per la sanità britannica. Sotto la sua guida venne introdotta la raccolta di dati per ottenere delle statistiche sui tassi di natalità, mortalità e sulle cause dei decessi. Fece uso massiccio e pionieristico dell’analisi statistica nella compilazione, analisi e presentazione grafica dei dati sulle cure mediche e sulla igiene pubblica, usando in particolare la pie chart e l‘istogramma circolare o ragnatela, di sua invenzione.

Celebrazioni

In occasione della Giornata degli Infermieri la Nightingale sarà ricordata con numerose iniziative sul web (sito www.fnopi.it) e canali social della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi). Anche l’Opera di Santa Croce ha annunciato il restauro del cenotafio di Florence, morta a Londra il 13 agosto 1910, che si trova nel primo chiostro della basilica fiorentina e che è meta di un vero e proprio pellegrinaggio di infermieri da tutto il mondo.