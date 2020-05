Mette benzina al posto dell'acqua nella caffettiera e salta per aria

Un episodio che ha dell’incredibile, quello che ci arriva dalla Liguria. Già di partenza, una situazione-limite, poi una distrazione ed è finita in tragedia.

Benzina al posto dell’acqua nella caffettiera

Da Prima la Riviera

E’ successo a Ventimiglia, la nota località balneare al confine con la Francia. E lo sfortunato protagonista della vicenda, che risale a qualche giorno fa, è proprio un clochard italo-francese di 60 anni che viveva fra una roulotte e una tenda in condizioni igienico-sanitarie davvero pessime.

Nella confusione, anche tante bottigliette diverse: il senzatetto deve aver confuso benzina per acqua ed è proprio quella che ha usato per preparare la moka del caffè. Una miscela davvero forte… e infatti la caffettiera dopo pochi minuti è inevitabilmente esplosa, ferendo anche gravemente il 60enne, che ora si trova in un letto d’ospedale.