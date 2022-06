Cosa fare in Piemonte nel weekend: gli eventi del 25 e 26 giugno 2022

(Foto di copertina: Musei Reali, Torino)

Nel fine settimana in arrivo, (sabato 25 e domenica 26 giugno 2022), cosa si potrà fare in Piemonte? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti, provincia per provincia.

Cosa fare in Piemonte sabato 25 e domenica 26 giugno 2022

Partiamo da Torino, sotto la Mole ultimi giorni per visitare l’esposizione Vivian Maier Inedita con oltre 250 scatti, tra cui molti inediti, video Super 8 e oggetti personali della fotografa americana. Curata da Anne Morin, la mostra presenta anche una sezione dedicata alle fotografie che Vivian Maier realizzò durante il suo viaggio in Italia, in particolare a Torino e Genova. Info: www.museireali.beniculturali.it

DA PRIMA TORINO: Cosa fare a Torino e provincia: gli eventi del weekend (25 - 26 giugno 2022)



A Chivasso come ogni quarta domenica del mese, torna anche a giugno il Merca’ d’la Tola a Chivasso, che si terrà nello spazio del Foro Boario dalle 8 alle 19 di domenica 26 giugno. L’esposizione, voluta dalla Città di Chivasso in collaborazione con l’associazione Piemonte Storia, ospiterà titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ma anche operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono a consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale antiquariato, oggetti da collezione, vintage, restauro e di natura creativa in ambito di riuso e riciclo.

DA PRIMA CHIVASSO: Cosa fare nel Chivassese e nel Vercellese: gli eventi del weekend (25-26 giugno)



Nel Canavese Sabato 25 giugno dalle ore 20 appuntamento a Ingria con il Woodstock Festival. Come a Woodstock 50 anni fa, le parole d’ordine saranno sempre: music, people, peace and love. È nella condivisione la via per la felicità; ovvero lo spirito dell’Ingria Woodstock Festival è di poter dare un ’occasione alla musica senza voce di esprimersi, nell’animo di una festa priva di pretese! Inoltre quest'anno l'evento sarà anche dedicato alla raccolta fondi per completare il sogno del piccolo Nicolò di San Giusto Canavese che necessita con la sua famiglia dell'acquisto di una vettura adatta alla sua disabilità.

DA PRIMA IL CANAVESE: Cosa fare in Canavese nel weekend: gli eventi da venerdì 24 a domenica 26 giugno 2022



A Settimo sabato 25 giugno 2022 in piazza della Libertà ci sarà il Crazy Magic show, lo spettacolo "lo spettacolo che è un vero e proprio… irreality show! Assistendo alla messinscena, il pubblico sarà sicuro di una cosa sola: tutto quel che accade sul palco è autenticamente falso! Prodigi improbabili e strampalate magie caleranno gli spettatori in un’atmosfera surreale, generando situazioni paradossali, da cui scaturiranno irrefrenabili risate".

Ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti. Non è necessaria la prenotazione.

DA PRIMA SETTIMO: Cosa fare a Settimo e dintorni nel fine settimana: gli appuntamenti di sabato 25 e domenica 26 giugno 2022



In provincia di Novara a Granozzo, da venerdì 24 a domenica 26 giugno 2022 da no perdere la Sagra del Salam dla Duja. L'appuntamento è presso l'area feste, con tre giorni di sapori tipici e musica dal vivo.

DA PRIMA NOVARA: Cosa fare a Novara e Provincia (e Vco): gli eventi del weekend 25-26 giugno



A Biella appuntamento sabato 25 giugno 2022 con la Fiera Letteraria Biellese. Un pomeriggio, fino a sera, in compagnia di scrittori, attori e artisti biellesi. L'incontro è fissato nel cuore di Biella, vicino al Battistero, dalle ore 15 alle 22.

DA PRIMA BIELLA: Cosa fare a Biella e provincia: gli eventi del weekend (25 e 26 giugno 2022)



A Vercelli l’area ex Ospedale e parcheggione diventa l’arena della grande estate vercellese. Venerdì 24 giugno debutta con le poetiche acrobazie dei «Sonics» una serie di appuntamenti che coinvolgeranno i cittadini vercellesi e non solo. Sul palco arriveranno nomi prestigiosi della musica italiana: Irene Grandi, Tommaso Paradiso, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Francesco Renga e volti noti della comicità (Panariello, Max Angioni e, in versione musicale, Nino Frassica). Una cartellone che ha anche un'attenzione particolare anche per i più piccoli con Carolina Benvenga e il Color Sumer Festival e il ritorno di kermesse come la «Maratona Rock» e il Festival del Fumetto, più tanti altri spettacoli.

DA PRIMA VERCELLI: Cosa fare a Vercelli e dintorni: gli eventi dal 24 al 26 giugno 2022



Ad Alessandria invece ci sono i dinosauri, fino a domenica 26 giugno 2022 in viale Milite Ignoto sarà allestita una mostra-didattica con 19 dinosauri e draghi animatronici. “Dinosauri in città” sarà aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 20, sabato domenica e festivi dalle 10 alle 20. Biglietto d’ingresso 10 euro. Gratuito sotto i 3 anni. Giovedì 23 giugno promozione speciale con biglietto d’ingresso a 8 euro.

DA PRIMA ALESSANDRIA: Cosa fare ad Alessandria e provincia: gli eventi del weekend (25 - 26 giugno 2022)



Infine in provincia di Cuneo a Limone Piemonte arriva la Notte Bianca, sabato 25 giugno 2022 negozi aperti e intrattenimento musicale in orario serale fino alle 23. Ad anticipare la serata, un pomeriggio di animazione per le famiglie, con le vie del centro storico che si animeranno con le performance di artisti di strada, trampolieri e truccabimbi.

DA PRIMA CUNEO: Cosa fare a Cuneo e provincia: gli eventi del weekend (25 - 26 giugno 2022)