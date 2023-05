Un convegno dedicato alla cura del paziente anziano FOTO e VIDEO

«La cura del paziente anziano: attualità e prospettive». Questo il titolo del congresso interregionale Piemonte e Valle d’Aosta che si sta svolgendo in questo momento (sabato 6 maggio) nelle sale di Palazzo Einaudi a Chivasso.

Un convegno dedicato alla cura del paziente anziano

Si tratta di incontro scientifico che vuole porre al centro, attraverso l’intervento di medici esperti del settore, la cura dei pazienti anziani o molto anziani autosufficienti e non, considerando lo status quo e le prospettive future di terapia nei vari campi che riguardano le principali patologie causa di acuzie come le patologie cardio-vascolari e polmonari e dunque di accesso in Pronto soccorso.

L'incontro è stato promosso dall'Associazione Geriatri Extraospedalieri, realtà presieduta da Giuseppe Leone che, proprio nel presentare il congresso ha spiegato:

Non secondaria è la gestione a domicilio delle principali sindromi geriatriche, del riconoscimento e del trattamento delle demenze, dei disturbi comportamentali e del sonno, dell’ansia e della depressione, del riconoscimento e del trattamento del dolore sia in fase acuta che cronica anche in ambito oncologico, dell’osteoporosi, dell’impiego di metodiche strumentali come l’ecografia, così come l’organizzazione dei servizi sia sul territorio che negli ospedali.

Dunque il convegno nasce per stimolare a dare risposte sempre attuali ed adeguate ai bisogni sempre più crescenti di una popolazione anziana o molta anziana che ormai rappresenta circa un quinto della popolazione e che esprime una complessità nella gestione tra Ospedale e Territorio ivi comprese le Residenze Sanitarie, sia per quanto concerne il trattamento sanitario che per i risvolti sociali e di disagio anche economico.

Un confronto tra amministratori e responsabili

Durante i lavori dell'assemblea, considerando le difficoltà, le carenze di vario genere a volte anche gli errori, per trarre insegnamenti e migliorare così l’attività clinica quotidiana, è previsto un confronto tra amministratori e responsabili dei servizi sanitari offerti in un territorio non facile come quello Chivassese per offrire non soltanto uno spaccato della realtà sanitaria Piemontese ma anche un’opportunità di confronto costruttivo tra diverse sensibilità.

Le autorità

Al convegno stanno prendendo parte il sindaco della Città di Chivasso Claudio Castello e il sindaco di Brandizzo, nonché medico di base, Paolo Bodoni.

Arte protagonista

All’ingresso di Palazzo Einaudi è stata allestita una splendida mostra. I partecipanti sono stati accolti, infatti, dalle opere realizzate dai Pittori di via Platis. Arte come inclusione, dal giovane all’anziano. Un messaggio importante.