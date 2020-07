Approvato il calendario scolastico del Piemonte

La Regione ha approvato il nuovo calendario scolastico: le lezioni termineranno venerdì 11 giugno 2021. Stabiliti i periodi di festività natalizie, carnevalesche e pasquali, oltre a un «ponte» in occasione dell’Immacolata. Come riporta PrimaBiella.it.

Calendario scolastico

Da lunedì 14 settembre 2020 a venerdì 11 giugno 2021. In attesa di conoscere le linee guida del governo per la ripartenza post Covid è stata approvata la DGR che determina il calendario scolastico regionale per il Piemonte relativo al 2020-2021.

Giordi di festività, ponti e festività

I giorni di lezione nella scuola primaria e di quella secondaria di primo e di secondo grado saranno 208, mentre per la scuola per l’infanzia 224, che si riducono rispettivamente a 207 e a 223 nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un giorno nel quale siano previste lezioni.

Stabiliti anche i periodi di vacanza e i «ponti»: in realtà ne è previsto soltanto uno, quello dell’Immacolata che consentirà ai ragazzi di stare a casa il 7 e l’8 dicembre. Seguiranno poi le tradizionali vacanze di Natale, che, quest’anno andranno da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio compresi.