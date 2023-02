Anche la posizione di agente di Polizia locale è stata coperta a Rondissone.

C'è un agente di polizia locale

«Siamo stati sprovvisti di vigile a seguito del trasferimento del precedente dipendente presso un altro comune per la vincita di bando di concorso. - ha spiegato il primo cittadino Antonio Magnone - Grazie alla convenzione in essere con il comune di Verolengo, comune capofila, abbiamo provvisoriamente ottemperato ai servizi indispensabili con l’ausilio degli agenti che fanno parte della convenzione stessa.

Passati però i 6 mesi dal possibile rientro del precedente vigile (rientro che è obbligo accettare qualora richiesto), da qualche giorno è stato assunto il nuovo agente di polizia municipale a 18 ore. Questo è quanto permette ora il nostro bilancio. Gli orari di ricevimento sono sempre gli stessi, cioè il martedì mattina dalle 9.30 alle 10.30».

Dunque Rondissone ha «risolto» il suo problema legato alla mancanza di un vigile.

A Torrazza si attende un'assunzione

Diverso, invece, il discorso di Torrazza Piemonte. Qui, a fronte del trasferimento dell’agente che condividevacon Rondissone, ha scelto di non condividere anche il nuovo assunto, provvedendo a questa mancanza con l’impiego del personale della Polizia Municipale di Chivasso. Dunque al momento l'attività prosegue con il supporto degli agenti del servizio associato di Verolengo, ai quali si affianca per qualche ora alla settimana un agente di Chivasso come specificato da comandante di Polizia locale Franco Lomater che spiega anche che è volontà del sindaco Massimo Rozzino dotarsi di un agente di polizia locale e che per farlo è possibile anche attingere dalle graduatorie dei concorsi di Verolengo e Casalborgone oltre che indire un nuovo concorso.