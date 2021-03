Covid, +1.537 positivi e + 923 guariti rispetto a ieri

Oggi, mercoledì 3 marzo 2021, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.537 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19.

Covid, i positivi

Sono 1.537 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte. Il totale dei casi positivi diventa quindi 255.463 così suddivisi su base provinciale: 22.086 Alessandria, 12.928 Asti, 8.668 Biella, 34.540 Cuneo, 19.773 Novara, 135.202 Torino, 9.522 Vercelli, 9.509 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.232 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.003 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 181 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.140 (+ 1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.597. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.057.198 (+21.062 rispetto a ieri), di cui 1.176.453 risultati negativi.

I decessi sono 9.411

Sono 16 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 9.411 deceduti risultati positivi al virus.

228.134 Guariti

I pazienti guariti sono complessivamente 228.2134 (+923 rispetto a ieri).