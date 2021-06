Covid, scendono i ricoveri e + 235 guariti rispetto a ieri

Sono 59 i nuovi positivi al Covid. Continua il calo dei ricoveri. E' questo il dato regionale di oggi, mercoledì 16 giugno 2021.

Covid, i positivi

Sono 59 i nuovi positivi di giornata, ma soprattutto si rafforza il calo dei ricoveri. Questi alcuni dei dati contenuti nel bollettino dell'Unità di Crisi di oggi, mercoledì 16 giugno 2021.

Contagi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 59 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 3 dopo test antigenico), pari allo 0,5% di 12.619 tamponi eseguiti, di cui 7.918 antigenici. Dei 59 nuovi casi, gli asintomatici sono 32 (54,2%).

I casi sono così ripartiti: 12 screening, 38 contatti di caso, 9 con indagine in corso; per ambito: 1 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 10 scolastico, 48 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.395 così suddivisi su base provinciale: 29.531

In calo i ricoveri

I ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 272 (-19 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.888. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.201.870(+12.619 rispetto a ieri), di cui 1.704.501 risultati negativi.

Decessi

Sono 3 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi, (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è di 11.684 deceduti risultati positivi al virus.

Guariti

I pazienti guariti dal virus sono complessivamente 352.512 (+235 rispetto a ieri)