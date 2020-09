Truffa, comprano e pagano online il robot da cucina che non arriva. Due casi accertati dalla stazione dei carabinieri di Castiglione come spiegano i colleghi di PrimaSettimo.it.

La truffa del robot da cucina

Un acquisto su internet si trasforma in una truffa. Due casi accertati negli ultimi giorni a Gassino, e i carabinieri della stazione di Castiglione hanno aperto le indagini per risalire a chi sono intestate le carte prepagate e ricaricabili dove venivano versati i soldi per l’acquisto dei prodotti.

Comprano e pagano online ma non arriva

Un’occasione imperdibile, che invogliava gli ignari utenti del web a procedere all’acquisto di un noto robot da cucina. Un prodotto di alta qualità e dal prezzo di listino elevato, ma che sul sito di «e-commerce» veniva venduto a mille euro, una cifra ben al di sotto del valore di mercato del prodotto. Un’occasione ghiotta che, di fatto, si proponeva di catturare l’attenzione del popolo del web. Anche attraverso i soliti post promozionali affidati ai social network da questo o da quell’altro utente. Due le vittime, cadute nella rete del tuffatore. Presi i primi contatti, infatti, venivano lasciati i dati di una carta ricaricabile dove fare il versamento. Effettuato il pagamento, il prodotto – però – non è mai arrivato. Le indagini sono in corso ma potrebbero non essere queste le uniche persone truffate dalla finta vendita. Da qui l’appello a denunciare eventuali simili casi presso la stazione dei carabinieri di via Ozanam.