DEA BENDATA

10eLotto, in Piemonte vincite per 60mila euro

Il 10eLotto premia il Piemonte dove sono state centrate vincite per 60mila euro. Come riporta Agipronews, la più alta arriva da Valenza, in provincia di Alessandria, grazie a un 9 Oro da 50mila euro mentre a Torino è stato realizzato un 8 Oro da 10mila euro.

Tanti premiati

Il 10eLotto ha distribuito 22,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,4 miliardi dall'inizio dell'anno.