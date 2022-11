10eLotto, tris in Piemonte: centrate vincite per 36 mila euro

Il Piemonte si scopre fortunato grazie a 10eLotto: nel concorso del 26 novembre sono state centrate vincite per un totale di 36 mila euro.

10eLotto, tris in Piemonte

Il Piemonte si scopre fortunato grazie a 10eLotto: nel concorso del 26 novembre sono state centrate vincite per un totale di 36 mila euro. La prima è arrivata a San Mauro Torinese, in provincia di Torino, con un 8 Doppio Oro da 20 mila euro, mentre la seconda ha premiato un giocatore di Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria, con un 9 da 10 mila euro.

L'ultima, invece, è stata centrata a Vercelli per un premio da 6 mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,3 milioni di euro per un totale di oltre 3,3 miliardi da inizio anno.