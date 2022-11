Vinti a Chivasso 10 mila euro al concorso 10eLotto. La vincita è avvenuta ieri, martedì 29 novembre 2022.

10eLotto, vinti 10 mila euro a Chivasso

Piemonte fortunato al 10eLotto: vinti a Chivasso 10mila euro. E' la seconda vincita avvenuta ieri in provincia di Torino visto che a Oulx, sono stati vinti 30mila euro con un 8 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.