10eLotto, vinti 33 mila euro in Piemonte

Piemonte baciato dalla fortuna nell'ultimo concorso del 10eLotto: vincite per 33mila euro. Come riporta PrimaTorino.it

Piemonte baciato dalla fortuna nell'ultimo concorso del 10eLotto: a Ciriè, in provincia di Torino centrato un 3 da 9mila euro.

Si festeggia anche a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, dove è stato centrato un 7 Doppio Oro da 15 mila euro. Altri 9 mila euro sono stati vinti a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, con un 4.

Le vincite in Piemonte

In totale, il Piemonte conquista un bottino da 33 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,9 miliardi dall'inizio dell'anno.