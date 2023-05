«Il Console Regionale dei Maestri del Lavoro del Piemonte, MdL Ubaldo Uberti, ed il Consiglio Direttivo Regionale, si congratulano con tutti Voi Neo Maestre e Neo Maestri che quest’anno sarete insigniti della “Stella al Merito del Lavoro” e Vi danno il benvenuto nella grande Famiglia Magistrale Piemontese». E’ questo l’incipit della lettera che Roberto Zanatto ha ricevuto dalla Federazione Nazionale Maestri del Lavoro Consolato Regionale del Piemonte.

A Roberto Zanatto la «Stella al merito del lavoro 2023»

Roberto Zanatto, classe 1961, originario di Oleggio ma residente a Saluggia, riceverà ufficialmente alla fine dell’anno la Stella al Merito del Lavoro.

Una carriera brillante la sua, come si evince dal suo ricco curriculum. Dopo aver conseguito il diploma, è stato prima apprendista e poi operaio della ditta di impianti elettrici Civallero di Brandizzo. Poi, nel 1983, era il 1 marzo, l’assunzione in Enel. Qui è iniziata la sua scalata. Comincia in ambito tecnico, poi nel 1988 passa nel settore commerciale. Fino ad ottobre 1999 ha avuto l’opportunità di svolgere diversi ruoli in ambito formazione, assistenza commerciale, fatturazione grandi clienti. Da Key Account Manager, viene promosso nel 2006 a Responsabile Key Account Manager Area Nord Ovest. Poco dopo, nel luglio 2007 viene nominato responsabile negozi rete vendita esterna Area Nord Ovest. E’ il maggio 2012 quando arriva una nuova nomina: responsabile Canale Smart Agent e canali innovativi Macroarea nord ovest. Il suo percorso lavorativo cresce ancora nel 2015 quando diventa responsabile Punti Enel di Piemonte e Liguria. E poi ancora nel 2019 gli viene conferito l’incarico di Responsabile Indirect Channels Piemonte e Liguria, mentre nel gennaio 2022 di Responsabile Direct Channels. Oggi, invece, fa parte dello staff Polo Nord Est, naturalmente sempre in Enel.

Insomma, una vita lavorativa praticamente in Enel. Qui è cresciuto, ha svolto, come si può vedere, un lungo percorso lavorativo che l’ha portato ad esser uno dei premiati con questo importante riconoscimento.

La cerimonia

E, in attesa della cerimonia ufficiale, il Prefetto Lucio Parente lo ha invitato, insieme agli altri premiati, in Prefettura. All’incontro, che si è svolto martedì 16 maggio, era presente anche il Console Celestino Tarchetti .