L’alluvionale che ha colpito in questi giorni le Regioni Emilia Romagna e Marche ha coinvolto drammaticamente anche il Comune di Russi di Romagna con cui Saluggia è gemellato da alcuni decenni.

«Aiutiamo i nostri gemelli di Russi»

Subito la mente dei saluggesi è tornata indietro nel tempo, quando l’alluvione colpì il loro territorio. Così forze politiche e associazioni hanno immediatamente deciso di sostenere il paese romagnolo.

«Abbiamo contattato l’assessore Jacta Gori per avere informazioni precise sulla situazione di emergenza che è in atto. - spiega Progetto Nuova Saluggia - Abbiamo avuto notizia di 250 persone sfollate e sistemate nel Palazzetto dello Sport e nelle scuole comunali. Riteniamo che la situazione emergenziale debba stimolare il nostro impegno civile per attivare fin da subito aiuti concreti al Comune di Russi di Romagna e ai suoi cittadini. Pertanto chiediamo al sindaco e alla Giunta di adoperarsi per attivare fin da subito tutte le forme di aiuto possibili quali: intervento della Protezione Civile, sostegno economico, invio di volontari magari coinvolgendo il tessuto associativo e del volontariato di Saluggia e Sant’Antonino».

Minoranza che ha anche chiesto la convocazione di un consiglio comunale aperto.

«Al Consiglio chiediamo che siano invitate tutte le associazioni, i gruppi spontanei e una rappresentanza degli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado, anch’essi da coinvolgere nell’azione di aiuto verso i loro coetanei romagnoli, per coordinare, insieme agli amministratori locali, le modalità e le azioni solidali verso il Comune di Russi di Romagna e i suoi Cittadini e darne poi sufficiente informazione a tutta la cittadinanza. Pensiamo che il valore della partecipazione democratica alla vita amministrativa del paese sia da preservare e garantire in ogni occasione soprattutto nei momenti di difficoltà e di emergenza ed è per questo che riteniamo di sottoporvi questa proposta con l’auspicio che venga accolta e sostenuta».

Associazioni in campo

Intanto anche le associazioni di volontariato stanno unendo le forze. La Pro Loco di Sant’Antonino ha creato una Postepay. «Ho telefonato al presidente della Pro Loco di Russi - ha spiegato Emanuele Pedrazzini - e con lui coordineremo al meglio la destinazione dei fondi che raccoglieremo attraverso questo strumento postale. Qualsiasi cittadini è libero di fare le proprie donazioni, tutto ciò che sarà raccolto su questa Postepay sarà destinata a Russi di Romagna».

Intanto la Giunta comunale di Saluggia, nella mattinata di lunedì 22 maggio ha deliberato di stanziare 15 mila euro per l’acquisto di attrezzature, strumenti, che l’Amministrazione Comunale di Russi riterrà prioritari e comunicherà al Comune di Saluggia. A quel punto il Comune di Saluggia provvederà all’acquisto e richiederà al fornitore la consegna direttamente al Comune di Russi.

Il vicesindaco Demaria spiega:

«L’alluvione che la scorsa settimana ha colpito l’Emilia Romagna e di conseguenza anche il comune di Russi è considerata una delle più estese e drammatiche accadute in Italia.

Il 6 giugno del 1995 il Comune di Saluggia ha definito con il Comune di Russi di Romagna un rapporto di gemellaggio che ha portato alla realizzazione di molti incontri e scambi culturali nel tempo. Purtroppo Russi di Romagna è tra i Comuni più colpiti dalla tragedia con strade impraticabili sommerse dal fango, argini rotti dalla violenza delle acque, infrastrutture e linee elettriche danneggiate, abitazioni e imprese allagate.

L’Amministrazione Comunale di Saluggia intende dimostrare la propria vicinanza in questa difficile circostanza al Comune di Russi di Romagna, mettendo a disposizione 15 mila Euro per l’acquisto di beni che verranno indicati dal Comune di Russi di Romagna e, al fine di abbreviare i tempi i beni saranno acquistati dal comune di Saluggia e consegnati dal fornitore direttamente a Russi in accordo con l’Amministrazione Comunale».