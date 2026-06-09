Al settimo Cielo Retail Park riparte il Summer Village 2026

L’estate più diverte sta arrivando al settimo Cielo Retail Park, già a partire dal prossimo fine settimana. Il Summer Village 2026 riparte alla grande con tre appuntamenti imperdibili targati «Family Time».

Gli eventi

Il primo evento sarà sabato 13 giugno, a partire dalle 18, quando ci si potrà «scatenare» con il ritmo travolgente del K-Pop Show.

Si proseguirà poi il 21 giugno, sempre a partire dalle 18, quando bambini e famiglie potranno incontrare dal vivo i loro supereroi preferiti all’Heroes Cosplay! Il talent che coinvolge cosplayer di tutte le età in un alternarsi di ospiti e giochi.

Terzo evento, sabato 27 sempre con i bambini che potranno assistere ad un altro spettacolo coinvolgente. A partire dalle 17.30, infatti, sarà in programma lo show Incantato insieme ai personaggi dei cartoni animati e serie TV!

Tutti gli eventi sono gratuiti, per accedere basta scaricare l’app di Settimo Cielo.

Questi tre appuntamenti sono quelli principalmente dedicati ai bambini, per far vivere loro un’esperienza indimenticabile con personaggi fantastici.

Nel corso delle settimane estive ci saranno poi altri importanti eventi, dedicati a tutti con un programma che si presenta davvero ricco. La musica, ma non solo, sarà la protagonista.

Il Settimo Cielo Retail Park si conferma, dunque, luogo d’aggregazione importante, per far vivere a chi resta in città, un’estate coinvolgente.