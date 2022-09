Allerta maltempo, in arrivo temporali e rovesci diffusi

Nella giornata di domani, sabato 24 settembre 2022, marcato peggioramento del tempo con temporali e rovesci diffusi in Piemonte: è allerta gialla.

In arrivo temporali e rovesci diffusi

La progressiva discesa di una saccatura atlantica sulla Francia convoglia flussi umidi sudoccidentali sul Piemonte, determinando un graduale aumento della copertura nuvolosa per il pomeriggio odierno e un più marcato peggioramento del tempo per domani, sabato 24 settembre 2022, con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare particolarmente intensi a ridosso dei rilievi meridionali e in particolare sul settore appenninico, in sconfinamento dalla Liguria. Un'attenuazione dei fenomeni è attesa dalla serata, sebbene una moderata variabilità caratterizzerà anche la giornata di domenica, con annuvolamenti irregolari alternati a parziali schiarite e isolati deboli rovesci, più persistenti su zone montane e pedemontane.

Le previsioni

Sabato 24 settembre 2022: Nuvolosità: cielo molto nuvoloso. Precipitazioni: al primo mattino deboli rovesci nelle vallate alpine, in intensificazione e estensione a tutta la regione nel corso della mattinata, con fenomeni forti o molto forti, localmente anche a carattere temporalesco, a ridosso dei rilievi meridionali; attenuazione delle precipitazioni in serata. Zero termico: in calo sui 2600-2700 m a nord e 2900-3100 m a sud. Venti: moderati sudoccidentali in montagna, in rotazione da nordest sull'Appennino dal tardo pomeriggio, con raffiche forti sui rilievi meridionali al mattino; deboli o moderati orientali altrove.

Domenica 25 settembre 2022: Nuvolosità: cielo molto nuvoloso al primo mattino con progressive parziali schiarite. Precipitazioni: rovesci sparsi, deboli o moderati, più persistenti a ridosso delle zone montane e pedemontane. Zero termico: in lieve calo sui 2700-2800 m. Venti: deboli o moderati in montagna, da ovest-sudovest sulle Alpi e dai quadranti settentrionali sull'Appennino, in rotazione da sud nel pomeriggio; deboli variabili altrove.

Lunedì 26 settembre 2022: Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti irregolari al primo mattino sul settore meridionale e nel pomeriggio sui rilievi alpini. Precipitazioni: isolati rovesci a ridosso dei rilievi. Zero termico: in calo sui rilievi occidentali e settentrionali sui 2200 m e stazionario altrove sui 2700 m. Venti: moderati nordoccidentali sulle Alpi in intensificazione nel pomeriggio e deboli variabili altrove, con rinforzi nelle vallate alpine in serata per locali condizioni di fohen e da sud su Astigiano e Alessandrino nel pomeriggio.