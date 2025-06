Lunedì 9 giugno 2025 resteranno chiusi gli ambulatori di tutti i medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta operanti nei Comuni dell’ASL TO4 (che comprende i distretti di Ciriè, Chivasso e Ivrea). Lo ha comunicato ufficialmente l’Azienda Sanitaria Locale, in seguito a una decisione condivisa con le organizzazioni sindacali.

Ambulatori di medici di famiglia e pediatri chiusi il 9 giugno

La chiusura rientra nell'ambito di un’iniziativa volta a uniformare la giornata di recupero della festività patronale, che nei diversi Comuni avviene abitualmente in date differenti. Come deliberato dal Comitato Aziendale lo scorso 17 settembre 2024, si è deciso di fissare una data unica per tutta l’ASL TO4: il 9 giugno.

Il provvedimento consente una gestione organizzativa più coerente a livello aziendale, pur garantendo i necessari livelli di assistenza attraverso i servizi di continuità assistenziale (ex guardia medica).

Per urgenze sanitarie durante la giornata del 9 giugno, i cittadini potranno rivolgersi ai consueti canali di emergenza.