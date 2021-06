Anno scolastico 2021/2022, l'elenco di ponti e festività per gli alunni

Calendario scolastico Piemonte 2021/2022: la scuola inizierà il 13 settembre 2021 e terminerà l'8 giugno 2022. Inserita la clausola per saltare le vacanze di Carnevale.

Calendario scolastico Piemonte 2021/2022

In Piemonte l’anno scolastico 2021-22 inizierà il prossimo 13 settembre e proseguirà fino all'8 giugno. Con una clausola voluta dall'assessore regionale all'Istruzione, Elena Chiorino: “Dopo l’apertura dell’anno scolastico 2021/22, in caso di risalita dei contagi e conseguente adozione di provvedimenti di chiusura prolungata delle scuole, le vacanze di Carnevale potranno essere soppresse in tutto o in parte previa adozione di idoneo provvedimento entro il 10 gennaio 2022”.

La clausola è stata stabilita in sede di Conferenza per il diritto allo studio e la libera scelta educativa lo scorso 18 maggio che ha dato parere positivo. È scontato che si spera che il 2021-22 sia l’anno del ritorno alla normalità e la clausola non serva.

La bozza attuale prevede già un giorno in meno a Carnevale rispetto allo scorso anno, da sabato 26 febbraio a martedì 1° marzo compreso.

Le feste

Saranno invece più lunghe le vacanze di Natale, con 17 giorni di fila, da venerdì 24 dicembre al 9 gennaio con rientro a scuola lunedì 10. Solo un paio di weekend lunghi per la festa dei Santi e poi per il 25 aprile, entrambi di lunedì. Dureranno 6 giorni le vacanze di Pasqua previste da giovedì 14 aprile a martedì 19.