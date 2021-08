Aperte le prenotazioni per open day al Parco del Valentino

Aperte stamattina, martedì 3 agosto 2021, le prenotazioni per l’open day di sabato 7 agosto 2021 al Parco del Valentino destinato ai giovani dai 12 ai 19 anni. Il prossimo sarà il 14 agosto. Nel frattempo, in Piemonte, contagi e ricoveri sono stabili. Come riporta PrimaTorino.it

Aperte le prenotazioni per Open Day Valentino

Sul fronte vaccini oggi, martedì 3 agosto 2021, si sono aperte su www.ilPiemontetivaccina.it le prenotazioni per l'Open Day del Valentino del prossimo 7 agosto, riservato ai giovani dai 12 ai 19 anni. Il vaccino somministrato sarà Moderna.

Nella consueta riunione del Dirmei del lunedì è stato stabilito, inoltre, di fissare un altro Open Day sempre al Valentino anche per il 14 agosto, aperto a tutte le fasce di età.

Over 60

E mentre i giovani si mettono in coda virtuale per gli open day annunciati ad agosto, restano le preoccupazioni per gli adulti tra i 60 e i 70 anni che restano i più restii fino ad ora a vaccinarsi. Così sia il 7 che il 14 agosto, gli over 60, ma anche il personale scolastico, avranno comunque la possibilità di accesso diretto alla vaccinazione senza alcuna preadesione.

Intanto la regione prova a studiare incentivi che potrebbero dare una spinta alle vaccinazioni in vista dell’ottenimento del Green Pass, da venerdì 6 agosto obbligatorio anche per la visita ai musei.