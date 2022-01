Asl To4, somministrate un milione di dosi di vaccino anti Covid

VIRUS

Un importante risultato nella lotta alla pandemia è stato raggiunto dall'azienda sanitaria.

Un importante risultato nella lotta alla pandemia è stato raggiunto dall’ASL TO4. Lo scorso venerdì 14 gennaio è stato tagliato il traguardo del milione di dosi di vaccino anti Covid somministrate.

Asl To4, somministrate un milione di dosi di vaccino

Un importante risultato nella lotta alla pandemia è stato raggiunto dall’ASL TO4. Lo scorso venerdì 14 gennaio è stato tagliato il traguardo del milione di dosi di vaccino anti Covid somministrate nei Centri vaccinali dell’ASL TO4. In tale modo si è agito profondamente nell’azione di protezione della salute dei cittadini e di salvaguardia dell’efficienza delle strutture sanitarie.

Il grande impegno

La somministrazione del milione di dosi di vaccino è stata possibile grazie alla programmazione della campagna vaccinale da parte del Governo Clinico e della Direzione delle Professioni Sanitarie (DiPSa) dell’Azienda e allo straordinario contributo dei medici di famiglia, dei medici vaccinatori volontari, dei medici USCA (Unità speciali di continuità assistenziale), del personale infermieristico e amministrativo, della farmacia aziendale, delle farmacie del territorio e delle associazioni di volontariato che hanno supportato in modo encomiabile e continuativo la campagna vaccinale. Senza dimenticare il prezioso sostegno delle amministrazioni comunali che, tra l’altro, ha permesso una capillare distribuzione sul territorio dell’offerta vaccinale, in particolare per quanto riguarda la popolazione anziana. In quest’ultima fase della campagna si è poi potuto contare sul valido supporto di tutti i pediatri di libera scelta.