Ci siamo, è Ferragosto 2022! Che da sempre fa rima con grigliata (o pranzo luculliano in riva al mare o in montagna). Un rito irrinunciabile, che quest'anno, cadendo di lunedì, dà anche l'occasione a chi ha già finito le ferie di godersi un bel "ponte". E come sempre Ferragosto è anche sinonimo di messaggi di auguri. Ecco quindi una serie di frasi, spunti, aforismi e battute divertenti da inviare via WhatsApp (ma non solo) per non far mancare un pensiero ai nostri amici e parenti.

Auguri di buon Ferragosto 2022: frasi e immagini gratis da inviare con WhatsApp

Il termine Ferragosto deriva dalla locuzione latina Feriae Augusti (riposo di Augusto) indicante una festività istituita dall'imperatore Augusto nel 18 a.C. che si aggiungeva alle già esistenti festività cadenti nello stesso mese, come i Vinalia rustica, i Nemoralia o i Consualia. Era un periodo di riposo e di festeggiamenti che traeva origine dalla tradizione dei Consualia, feste che celebravano la fine dei lavori agricoli, dedicate a Conso che, nella religione romana, era il dio della terra e della fertilità. Nel corso dei festeggiamenti, in tutto l'impero si organizzavano corse di cavalli e gli animali da tiro, buoi, asini e muli, venivano dispensati dal lavoro e agghindati con fiori. La tradizione ha decisamente resistito. Il 15 agosto si festeggia inoltre l’Assunzione della Vergine Maria al cielo.

E dopo un riassunto "storico", ecco qualche frase per i vostri auguri:

E oggi, 50 sfumature di griglia.

Ferragosto, bilancia mia non ti conosco.

Auguri per un Ferragosto pieno di sogni e di stelle cadenti.

Buone vacanze colleghi! Ci rivediamo a settembre, possibilmente tutti più rilassati e, perché no, più abbronzati.

Ti auguro un Ferragosto dolce e succoso come una grossa fetta d’anguria!

Passano gli anni ma le domande restano le stesse: esiste Dio? Siamo soli nell’universo? Che fai a Ferragosto?

Con la speranza che le vacanze durino il più a lungo possibile… Buon Ferragosto!

Buon Ferragosto a tutti! Dichiaro ufficialmente aperto il conto alla rovescia per Natale!

Ti auguro di grigliare come se fosse Natale, bere come fosse Capodanno e essere felice come una Pasqua.

Ferragosto è quando ti rendi conto che anche per quest’anno la prova costume è andate puoi cominciare a mangiare come vorresti

Nulla stanca come il cercare di riposarsi a Ferragosto…

I miei più affettuosi auguri di buon Ferragosto a te e alla tua bella famiglia!

Un caro saluto e auguri di buon Ferragosto… con la speranza che le ferie durino il più a lungo possibile.

Oggi sole e relax, spero che anche tu ti possa godere questa giornata lontano dal lavoro e dallo stress. Auguri per le feriae augustae

