Autostrada A4 Torino-Milano, aumentano le tariffe dei pedaggi

Da ieri, lunedì 1 gennaio 2024 sono entrati in vigore gli adeguamenti delle tariffe di pedaggio autostradale delle Società Concessionarie disposti con i Decreti Governativi.

Autostrada A4 Torino-Milano, aumentano i pedaggi

Per la quota di competenza Satap Tronco A4 l’adeguamento è pari al 2,30% disposto con decreto-legge Milleproroghe.

Possibili variazioni sul pedaggio finale potrebbero derivare, anche da aumenti praticati da alcune Concessionarie interconnesse, oltre che dall’arrotondamento unico per eccesso o per difetto ai 10 centesimi di euro, come previsto dal D.I. n.10440/28/133 del 12/11/2001.