Campagna vaccinale: somministrazioni senza prenotazione anche per i lavoratori scolastici

Potranno fare il vaccino senza prenotazione entro breve i lavoratori scolastici che ancora non hanno aderito alla campagna e sono più del 10%. Come riporta PrimaTorino.it

Campagna vaccinale

Vaccini senza prenotazione per i lavoratori scolastici. Ad annunciarlo la Regione Piemonte dopo la richiesta di accelerare arrivata dal commissario Figliuolo per mettere in sicurezza la scuola.

Vaccini senza prenotazione per i lavoratori scolastici

Sulla carta i non vaccinati sono 28mila, su una platea di 120mila, tra insegnanti, bidelli e impiegati, dall’asilo all’università. E se un terzo ha almeno una prenotazione, 20mila non ancora. Dalla regione smorzano le preoccupazioni. Una parte di questi probabilmente ha già aderito alla campagna non come personale scolastico, ma per fascia d’età. Difficile però dire quanti: incrociare gli elenchi è praticamente impossibile.

90% già coperto

Nei giorni scorsi il commissario nazionale per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo, ha inviato una lettera a tutte le regioni sollecitandole a procedere in maniera più incisiva con le vaccinazioni a docenti e non, e chiedendo entro il 20 agosto il numero esatto di quanti non vogliono farsi vaccinare per motivi ideologici. Per ragioni di privacy però le scuole non possono chiedere ai propri dipendenti se abbiano ricevuto o meno la dose.

“Credo che al generale Figliuolo, come noi, interessi che venga coperto la maggior parte delle persone che lavorano nel comparto scolastico. Attualmente siamo ben oltre il 90% per cento. Dopo di che, rispettando la privacy, cercheremo di dare i numeri corretti”, conclude Presti.

Si accelera dunque per farsi trovare pronti in vista di settembre così come si continua a lavorare per raggiungere i 200mila over60 che ancora mancano all’appello. Si valutano nuovi incentivi economici per i medici di base affinché tentino di intercettarli.