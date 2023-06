Cantieri over 58, due opportunità di lavoro

Sono 90 i progetti comunali ammessi al bando «Cantieri di lavoro over 58», pubblicato nel mese di marzo e promosso dall'assessorato regionale al lavoro guidato da Elena Chiorino.

Cantieri over 58

Sono 90 i progetti comunali ammessi al bando «Cantieri di lavoro over 58», pubblicato nel mese di marzo e promosso dall'assessorato regionale al lavoro guidato da Elena Chiorino. Opportunità che si traduce in un lavoro per 320 disoccupati (solo per il 2023) con più di 58 anni. E tra i Comuni che beneficeranno di questo personale c’è anche Rondissone.

Due opportunità di lavoro

«Noi ora dovremo emanare il bando per la ricerca di due persone, naturalmente over 58. - spiega il sindaco Antonio Magnone - Si occuperanno dei servizi ambientali tra cui la pulizia del territorio, come il parco giochi ad esempio. Insomma tutto ciò che riguarda l’ambiente. E’ la terza volta che vinciamo questo bando, questo ci consente di dare un aiuto all’unico cantoniere assunto dal nostro Comune. Questo ci consente di poter tenere più pulito il paese. Ogni anno tentiamo di partecipare con un nostro progetto e siamo sempre stati premiati.

Inoltre va sottolineato che i costi sono a carico della Regione Piemonte, perciò il Comune ha 2 operatori a 30 ore (salvo i costi di formazione) senza spendere un euro. Gli operatori sono pagati direttamente dalla Regione».

Si tratta certamente di un aspetto molto positivo per il decoro ambientale perché questo consentirà di garantire una maggiore pulizia ed ordine del paese. Un aspetto fondamentale visto che spesso c’è chi getta rifiuti fuori dai cestini e non esita a sporcare i luoghi comuni, come appunto il parco giochi.