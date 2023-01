Nel corso del Consiglio comunale di mercoledì 21 dicembre, sono state ratificate le deliberazioni di Giunta comunale di Montanaro relative ad alcune variazioni al bilancio di previsione triennale.

Caro energia, altri 11 mila euro

«Sono stati stanziati - ha precisato il sindaco Giovanni Ponchia - 15 mila euro per realizzare lavori di restauro e risanamento dei Monumenti ai Caduti situati nel cimitero comunale di Montanaro considerato lo stato non buono di conservazione di questi monumenti». Un intervento questo che ha già avuto l’autorizzazione della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino. «Sono, inoltre, erogati all’asilo Petitti- ha proseguito Ponchia- i 4 mila euro provenienti dal fondo destinato alle luminarie natalizie, oltre ai 5 mila euro derivanti dai fondi Covid, e sono stati anticipati i 20 mila euro che annualmente la Regione Piemonte assegna all’asilo». Il Comune ha, poi, potuto accedere ai fondi statali per la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico comunale pari a circa 155 mila euro e a 28 mila euro di fondi per il rinnovo dei contratti. «Sono stati stanziati - ha precisato Ponchia - 900 euro per l’acquisto dei cestini per la raccolta dei rifiuti in paese e 500 euro per il ripristino della cartellonistica di Corona Verde. Una voce importante è lo stanziamento di 11 mila euro per coprire l’incremento dei consumi energetici».