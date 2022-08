Una delle bevande più amate al mondo è stata oggetto di un richiamo con conseguente ritiro da parte del Ministero della Salute: la Coca Cola.

Coca Cola ritirata per rischio chimico

Una delle bevande più amate al mondo è stata oggetto di un richiamo con conseguente ritiro da parte del Ministero della Salute come spiegano i colleghi di PrimaLaRiviera.it. Si tratta della Coca Cola ritirata dagli scaffali dei supermercati per rischio chimico. cioè per la presenza di una sostanza che invece non dovrebbe esserci.

In questo caso, in alcune confezioni di Coca-Cola è stata effettuata una errata etichettatura, per cui il prodotto in questione, per sbaglio, contiene zucchero, quando invece non dovrebbe. La bottiglia presenta il tappo rosso anziché nero e l’indicazione “zero zuccheri”, quando invece lo zucchero lo contiene.

I lotti

I prodotti ritirati sono: Coca-Cola Original Taste – Bottiglie in vetro da 1L in confezione da 9, prodotte nello stabilimento della sede di Nogara (VR), con queste caratteristiche:

data di scadenza 8-7-2023 lotto: L2207087N

data di scadenza 7-7-2023 lotto: L2207077N

soli lotti orari coinvolti: 01L2207087N, 02L2207087N, 03L2207087N

codice EAN bottiglia: 5449000000057

Codice EAN cassa: 5449000132512.