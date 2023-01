Al via la riapertura del supermercato di Codè Crai Ovest di Montanaro in via Giuseppe Frola 12.

Codè Crai Ovest, riapre il punto vendita in paese

La cooperativa, che oggi conta più di 300 punti vendita nell’Italia nord occidentale tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, punta sul Canavese per offrire negozi di prossimità sempre più attenti alle esigenze della clientela locale.

Il supermercato di Montanaro è uno dei 148 punti vendita del Piemonte e dei 78 presenti in provincia di Torino.

Il punto vendita

Dopo una ristrutturazione attenta anche alla sostenibilità ambientale, il supermercato del Canavese vanta oggi la presenza di due novità assolute: l’eco compattatore delle bottiglie di plastica Coripet, grazie al quale sarà possibile riciclare le bottiglie di plastica usate, e i nuovi frigoriferi a minor consumo energetico. Un progetto che si colloca in continuità con la strategia di crescita green dell’insegna: nei punti vendita Crai sono infatti messi a punto piani volti a limitare l’ecological footprint, per contribuire a combattere il cambiamento climatico.

Oltre all’attenzione ambientale, la qualità del supermercato di Montanaro passa attraverso l’accurata selezione delle referenze, per portare nelle case degli italiani solo il meglio. La cura per la qualità dei prodotti è infatti uno dei valori che contraddistingue da sempre l’insegna Crai insieme alla cordialità, all’attenzione per il consumatore e alla trasparenza – verso i soci, i dipendenti, i fornitori e i clienti.

Tra i reparti presenti nel punto vendita, risaltano per qualità e assortimento quelli del vino sfuso, dell’ortofrutta, della gastronomia e dei surgelati. È inoltre previsto il servizio di spesa a domicilio.