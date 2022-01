Cosa cambia da oggi: la tabella di cosa è concesso fare e cosa no

novità

Caffè al banco, palestre, piscine, sport di squadra: tutte le modifiche in vigore da oggi.

Oggi non solo è il giorno della ripresa delle scuole ma è anche il giorno dell'entrata in vigore di nuovi cambiamenti su comportamenti da tenere per il contenimento della pandemia, entrano infatti in vigore anche alcune delle modifiche introdotte con il Decreto Festività del 23 dicembre. Ma cosa cambia dunque da oggi, 10 gennaio 2022? Vediamolo insieme.

Cosa cambia da oggi?

Le modifiche principali riguardano l'utilizzo del Green pass rafforzato, che diventa obbligatorio per alcune tipologie di servizi, sin dalla zona bianca:

Utilizzo dei mezzi pubblici (a lunga e a breve percorrenza, compreso trasporto pubblico locale)

Utilizzo del trasporto scolastico per over 12

Accesso a alberghi, centri congressi e strutture ricettive

Partecipazione a sagre, fiere, feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (matrimoni, battesimi)

Accesso a impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici

Accesso a servizi di ristorazione all’aperto

Consumo al bancone in bar e ristoranti

Accesso a palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere anche all’aperto

Accesso centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto

Per facilitare meglio la comprensione delle regole, pubblichiamo una pratica tabella da scaricare e stampare, di modo da averla con sé per evitare di incorrere in errori (e dover pagare delle multe anche salate).

CLICCA QUI PER VEDERE E SCARICARE LA TABELLA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

La zona arancione?

Numerose sono le regioni che potrebbero finire a stretto giro in zona arancione.

Tra le novità principali della zona arancione c'è il ritorno della norma che vieta di uscire dal proprio Comune di residenza salvo per motivi di lavoro, salute e necessità, che diventa valida solo per chi non ha il Super Green pass.