Covid-19, 287 nuovi positivi e 69 guariti in più rispetto a ieri

Oggi, venerdì 30 luglio, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 287 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19.

Covid, i positivi in Piemonte

Il totale dei casi positivi diventa 369.626. I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 72 (- 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.147. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.897.210(+ 21.810rispetto a ieri),di cui 1.884.577 risultati negativi.

I decessi sono 11.699

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Sono 11.699 i deceduti risultati positivi al virus.

355.703 guariti

I pazienti guariti sono complessivamente 355.703 (+69 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.088 Alessandria, 16.810 Asti, 11.073 Biella, 51.573 Cuneo, 27.426 Novara, 191.017 Torino, 13.218 Vercelli, 12.648 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.444 extraregione e 2.406 in fase di definizione.