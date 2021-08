Covid-19, tamponi rapidi gratis vaccino a Ferragosto

Vaccino a Ferragosto e tamponi rapidi gratis: ecco dove, come e quando. Come riporta PrimaTorino.it

Ferragosto mi vaccino

Ferragosto mi vaccino: è questo il nome della campagna promossa da Regione Piemonte, dalla piattaforma ilpiemontetivaccina.it e dalle Asl di competenza con la supervisione dei volontari della Protezione civile. Dopo la promozione delle vaccinazioni per i ragazzini, con l'offerta del gelato, adesso tocca alle facilitazioni per gli altri.

Open day al Valentino

Inizia domani, sabato 14 agosto 2021 la campagna vaccinale anche per i ragazzi che frequentano scuole medie o superiori: la fascia 12-19enni ha diritto al vaccino e si comincia con questo speciale open day al Valentino. Sono mille i posti che le autorità hanno dato per disponibili, riservati alla fascia di età di questi vaccinandi più giovani. 500 dosi sono ad accesso diretto mentre 500 erano da prenotare a partire da lunedì 9, cliccando qui. A tutti coloro che saranno vaccinati verrà consegnato un buono per acquistare un cono gelato. L’iniziativa è promossa dalla Regione Piemonte in partnership con l’Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute di Torino e la collaborazione di Ascom Confcommercio e Comitato Gelatieri del Piemonte.

Tamponi gratis di notte

Ma chi non vuole o non può farsi vaccinare? Resta sempre l'opzione tampone, che comunque costa e va ripetuto a cadenza di 48 ore. Per venire incontro anche ha chi vuole il Green pass senza farsi inoculare, la Regione ha organizzato questa promozione a Porta Nuova: tamponi gratis per tutti dalle 22 alle 3 di notte. Proseguono anche gli Open Day per chi vuole vaccinarsi... "al volo" ossia senza prenotazione: dalle 9 alle 16, per i ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni. Ecco dove: il 19 agosto all'ospedale di Susa; il 20 agosto alle Madonnine di Pinerolo; il 21 agosto, all'ospedale di Pinerolo; il 22 agosto all'Ospedale degli Infermi a Rivoli; il 25 agosto a La Nave Grugliasco; il 27 agosto al Polo Sanitario Avigliana; il 28 agosto al Poliambulatorio Orbassano; il 29 agosto al Poliambulatorio Venaria Reale.

Infine, per completare questa specie di... "offerta" tutti potranno recarsi domenica 15 agosto dalle 8.30 alle 13 alla Nuvola Lavazza in via Ancora e all'hub della Fondazione San Paolo di via Gorizia.