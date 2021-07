Covid, 35 nuovi positivi e 45 guariti rispetto a ieri

Oggi, sabato 3 luglio 2021 l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 35nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19.

Covid, 35 nuovi positivi

Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.032 così suddivisi su base provinciale: 29.603 Alessandria, 17.497 Asti, 11.533 Biella, 52.952 Cuneo, 28.274 Novara, 196.437 Torino, 13.749 Vercelli, 12.985 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.503 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 97 ( -42 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 648. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.484.124 (+24.818 rispetto a ieri), di cui 1.787.580 risultati negativi.

I decessi sono 11.696

Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale resta quindi di 11.696 deceduti risultati positivi al virus.

354.582 guariti

I pazienti guariti sono complessivamente 354.582 (+ 45 rispetto a ieri).