Vaccini, partono oggi le pre-adesioni per la fascia 30-39 anni

Vaccini Covid: anticipate in Piemonte le preadesioni per la fascia 30-39 anni e per quella 16-29 anni. Le prime partono oggi, venerdì 28 maggio 2021, le seconde venerdì 4 giugno 2021. Come riporta PrimaTorino.it

Vaccini Covid: preadesioni 30-39 anni anticipate

Prosegue la campagna vaccinale in Piemonte tanto che è stata anticipata la possibilità di effettuare le preadesioni al vaccino per le due fasce d’età 30-39 anni e 16-29 anni.

Chi si trova nella fascia d’età 30-39 anni potrà quindi effettuare la pre-adesione al vaccino anti Covid già da oggi, venerdì 28 maggio 2021 (era prevista dall’8 giugno), mentre chi si trova nella fascia d’età 16-29 anni potrà effettuare la preadesione a partire da venerdì 4 giugno (era prevista dal 15 giugno).

Tutta la procedura dovrà essere effettuata sempre attraverso il portale della Regione, www.ilPiemontetivaccina.it.

Oltre 500 adesioni tra i non residenti

Ieri, intanto, primo giorno per le pre-adesioni loro dedicato, sono state inserite sul portale www.ilPiemontevaccina.it 556 richieste di vaccinazione di residenti fuori regione, senza domicilio sanitario in Piemonte, ma che si trovano qui per ragioni di lavoro, assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga la presenza continuativa nella regione (come previsto dall’ordinanza del generale Figliuolo).