Covid, tra nuovi positivi e guariti in Piemonte

Oggi, giovedì 9 settembre 2021, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 234 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19.

Covid, i positivi

Il totale dei casi positivi diventa quindi 378.649. I ricoverati in terapia intensiva sono 21 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 181 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.757. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.618.276 (+ 20.336 rispetto a ieri), di cui 2.069.839 risultati negativi.

I decessi sono 11.730

Due decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicate oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, nessuno di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale diventa quindi 11.730 deceduti risultati positivi al virus.

363.158 guariti

I pazienti guariti rimangono complessivamente 363.158 (+198 rispetto a ieri).