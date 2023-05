Crescentino, fiume Po raggiunge la soglia di guardia FOTO E VIDEO

Il fiume Po a Crescentino ha raggiunto la soglia di guardia.

Crescentino, fiume Po raggiunge la soglia di guardia

Il fiume Po, oggi, domenica 21 maggio 2023, ha raggiunto il livello di guardia. Il livello idrometrico alle 8 di questa mattina era di 3,72 metri. Il livello in 24 ore è raddoppiato.

Aggiornamento ore 10.30

Si è appena concluso un sopralluogo sul fiume Po da parte dell'amministrazione comunale e da Aipo. Il Po ha invaso la prima golena, ma la situazione è sotto controllo. Il Po infatti ha raggiunto i piedi dell'argine tra Crescentino e Verrua Savoia.

Allerta gialla

Arpa Piemonte, nel suo ultimo bollettino che è valiso sino a domani, lunedì 22 maggio 2023, ha diramato per la zona di Crescentino ( I ) l’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico, con possibili limitate esondazioni dei corsi d’acqua e attivazione fenomeni di versante.

Previsione meteo

Prosegue oggi il maltempo con piogge ed acquazzoni, in particolar modo al mattino. Sulle Alpi settentrionali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sulle pedemontane cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulle Alpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite; sulle Alpi meridionali giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; su pianure occidentali e pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali.