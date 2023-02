Un amore da raccontare, la gioia di momenti indimenticabili vissuti insieme da condividere, l’atmosfera romantica tipica del mese di febbraio arriva a Torino Outlet Village. che si prepara al mese più romantico dell’anno con la Cupido Box, una speciale installazione che celebra l’amore in tutte le sue forme.

Cupido Box al Torino Outlet Village

Prevista ai piedi dell’obelisco, dall’10 febbraio al 5 marzo, la Box permetterà di scattarsi una foto, da soli o in compagnia del proprio amore, immersi tra colori ed elementi di impatto e fortemente “instagrammabili”.

All’interno dello spazio i visitatori potranno accomodarsi su una sedia rossa ed essere colpiti, metaforicamente, dalle frecce di Cupido, con cui potranno giocare per animare gli scatti con leggerezza ed ironia. La creatività continuerà poi anche all’esterno, coinvolgendo ulteriormente i clienti che potranno scrivere, sulle pareti della box, le loro dediche d’amore.

La Ruota dell’Amore

Accanto ai messaggi romantici da condividere tramite social per dedicarli alla propria anima gemella, alla propria crush, e anche alle persone care, si aggiungeranno, la Ruota dell’Amore e una speciale playlist in filodiffusione con i più famosi brani d’amore, per impreziosire lo spazio dell’Outlet e rendere ancora più esclusiva l’esperienza di shopping.

Queste experience opportunity uniche, divertenti e a tema, renderanno il Torino Outlet Village una tappa imprescindibile per tutti coloro che desiderano trascorrere in chiave luxury il proprio San Valentino.

Il Torino Outlet Village

Unico Premium Outlet in Italia a soli 10 minuti dal centro urbano di un capoluogo di regione, con la sua posizione assolutamente strategica sull’autostrada Torino-Milano, fulcro di uno snodo di traffico turistico che dalle confinanti Francia e Svizzera raggiunge tutto il Nord Italia, e la capacità di proporsi non solo come meta per lo shopping di lusso, ma anche come player della scena culturale della regione, Torino Outlet Village si riconferma una delle principali “shopping tourism destination” del nord Italia.