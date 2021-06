Da oggi il coprifuoco slitta alle 24, il Piemonte però resta in zona gialla almeno fino a settimana prossima. Da lunedì 14 si potrebbe passare in zona bianca.

Come era già successo l’anno scorso, per effetto dell’arrivo del caldo, la curva pandemica sta piano piano scendendo. Se a questo aspetto si somma anche il fatto che la campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato, anche le restrizioni iniziano piano piano a diminuire. Per i piemontesi da oggi slitta di un’ora il coprifuoco, passando dalle 23 alle 24. Una regola che rimarrà in vigore ancora per una settimana. Secondo i dati forniti dalla Regione e avallati dal Ministero, infatti, da lunedì 14 giugno, salvo sorprese improbabili dell’ultima ora, il Piemonte raggiungerà sette regioni in zona Bianca. Lo sono già da una settimana Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia.

Il Piemonte resta in zona Gialla

Da oggi raggiungeranno questo obiettivo anche il Veneto, la Liguria, l'Umbria e l'Abruzzo. Per il Piemonte bisognerà portare ancora un po’ di pazienza. Ma da lunedì 14 cadranno quasi tutti i divieti, tranne quelli dell’obbligo della mascherina, del distanziamento e della possibilità di ballare. Perché in zona Bianca decadono quasi tutte le altre limitazioni.