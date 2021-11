LA NORMATIVA

L'obbligo resterà in vigore sino al 15 aprile prossimo.

Dal 15 novembre obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. L’obbligo resterà in vigore sino al 15 aprile prossimo.

Dal 15 novembre obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali

Anas ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali del Piemonte maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

L’elenco delle strade interessate dal provvedimento è stato aggiornato con i circa 930 chilometri di strade ex provinciali rientrate nel perimetro gestionale di Anas a maggio 2021. Sommati alle direttrici storiche già in gestione, oggi la rete Anas raggiunge, in Piemonte, circa 1630 km di estensione.

La segnalazione dell’obbligo

L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale. Durante il periodo di validità del provvedimento i ciclomotori e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in atto.