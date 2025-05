Dimar festeggia 50 anni e sostiene UGI nella lotta al tumore infantile

Dimar celebra quest'anno il suo cinquantesimo anniversario con un duplice impegno: ringraziare i clienti e sostenere iniziative di grande valore sociale, con un focus speciale sull'UGI, l'Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini OdV di Torino.

Dimar festeggia 50 anni

Dal 26 maggio al 22 giugno 2025, Dimar lancia un concorso a premi straordinario, con un montepremi di oltre un milione di euro. L'iniziativa, pensata per i possessori di carta fedeltà Mercatò e Maxisconto, include in palio 10 Fiat 600 HYBRID che saranno assegnate nell'estrazione finale.

Ogni 25 euro di spesa (e multipli) con Fidelity card o MaxiCard, i clienti riceveranno una cartolina con la possibilità di vincere immediatamente buoni spesa da 25 euro, 50 euro, 250 euro e 500 euro. Le cartoline non vincenti potranno essere utilizzate entro il 30 giugno 2025 sul sito www.premialatuaspesa.it per partecipare all'assegnazione di altri buoni spesa da 250 euro e 500 euro, e accedere all'estrazione finale delle 10 Fiat 600 HYBRID, che si terrà entro il 18 luglio 2025.

L'azienda sostiene l'Ugi

L'azienda ha dimostrato un profondo impegno nella Responsabilità Sociale d'Impresa a favore dei bambini in terapia oncologica, sostenendo l'UGI e altre due importanti realtà. Dal 5 al 18 maggio 2025, i clienti dei supermercati e ipermercati Dimar (Mercatò, Ok Market, Catering) hanno avuto la possibilità di donare 2 euro in cassa, e Dimar ha generosamente raddoppiato l'importo. I risultati di questa iniziativa sono stati straordinari: 112.878,00 euro raccolti dai clienti, raddoppiati da Dimar per un totale di 225.756,00 euro devoluti. Questa somma è stata divisa in parti uguali tra tre enti fondamentali che si occupano di assistenza, supporto psicologico e ricerca scientifica nel campo dell'oncologia pediatrica: UGI Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini OdV (Torino), Gaslininsieme ETS (Genova) e La Collina degli Elfi (Govone – CN).

L'UGI, con sede a Torino, rappresenta un punto di riferimento essenziale per le famiglie di bambini affetti da tumore, offrendo supporto, assistenza e promuovendo la ricerca scientifica. La donazione di Dimar, pari a 75.252,00 €, contribuirà in modo significativo alle attività dell'UGI, permettendo all'associazione di continuare la sua preziosa opera a favore dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.