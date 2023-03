Al Distretto del Commercio al Point in arrivo 360mila euro. Una somma molto importante per questa realtà nata l’anno scorso e che vede come capofila il Comune di Cigliano.

Distretto del Commercio, 180 mila euro a disposizione dei negozi

Un terzo di questo finanziamento, ottenuto dalla Regione Piemonte che promuove questi distretti, sarà destinato al rifacimento della piazza del mercato di Cavaglià, come ha sottolineato l’assessore Daniele Carrara. E proprio l’assessore del comune del biellese ha voluto però sottolineare che 180 mila euro, invece, saranno destinati alle attività commerciali del distretto che decideranno di investire nella parte esterna del proprio locale.

«Una parte del finanziamento della Regione sarà destinato alle realtà commerciali del nostro Distretto per finanziare i progetti di miglioramento dell’esterno della propria attività come le vetrine, le insegne, gli infissi e l’illuminotecnica così come anche gli schermi, insomma tutti gli interventi che possono rendere più visibile e attrattivo un negozio – ha spiegato l’assessore Carrara di Cavaglià – Inoltre saranno finanziati anche coloro che intendono acquistare nuovi dispositivi elettronici come i pos, ad esempio.

Ogni attività del Distretto, per poter ottenere i fondi, dovrà presentare un progetto con un preventivo di spesa. A quel punto, il Distretto valuterà i progetti e verranno comunicati quelli ammessi e quelli no. Dopo aver conosciuto l’esito della pratica, il titolare potrà decidere se procedere o meno. Una volta realizzato l’intervento dovrà rendicontarlo. A quel punto otterrà il contributo che coprirà il 90 per cento delle spese fino ad un massimo di 4 mila euro per richiesta.

A nostro avviso è un segnale importante per il commercio al dettaglio che in questi anni ha vissuto una grande contrazione, dal Covid19 al caro bollette.

Il Distretto lavora unito per puntare allo sviluppo del nostro commercio. Si è creato un gruppo coeso e c’è piena solidarietà tra le varie realtà. Questo è fondamentale per un funzionamento a lungo termine».

Grande opportunità

Come ha precisato Carrara tutte le attività di tutti i 34 Comuni possono sfruttare questa opportunità dunque anche quelli di Cigliano, Moncrivello e Villareggia.

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle 10 di mercoledì 15 marzo fino alle 16 di martedì 15 agosto.

Al modulo di domanda compilabile direttamente online dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i preventivi e/o le fatture degli interventi inseriti a domanda.