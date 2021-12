Dov’è Babbo Natale? Segui in diretta il suo viaggio!

curiosità

Attenzione però… se rimani sveglio lui non passa!

Dov'è Babbo Natale? Quando arriverà? Ecco in tempo reale dove si trova e quanti doni ha consegnato...

Dov'è Babbo Natale? Quando arriverà?

La magia del Natale non è solo per i piccoli che aspettano i doni ma anche per i grandi che aspettano trepidanti il mattino per scartarli con loro e vedere l'emozione sui loro volti mentre scoprono se sono stati abbastanza buoni...

E così qualche simpatico sviluppatore ha pensato bene di monitorare il viaggio di Santa Claus per vedere con discreta precisione dove si trova in qualsiasi momento. Insomma, la tecnologia ci ha permesso di installare un GPS sulla slitta più veloce del mondo per seguire i suoi passi ma attenzione… se pensate di “fregarlo” così aspettandolo scegli vi sbagliate di grosso… anche voi siete osservati speciali e se non dormite sonni profondi lui non passerà!

NordSanta.org

Vi presentiamo allora il portale noradsanta.org questi simpatici sviluppatori hanno pensato di tracciare in diretta il percorso di Babbo Natale in 3D.

La Terra vista dall'alto e una simpatica riproduzione di Babbo Natale con Rudolf in testa e le sue amiche renne al seguito che attraversano il globo. In alto è possibile inoltre leggere dove si trova in questo momento, dove è stato avvistato l'ultima volta e dove è diretto, ma anche... quanti doni ha fino a quel momento consegnato! Ma non solo, tante possibilità per conoscere le terre attraversate Santa Claus e imparare così qualcosa su quei luoghi. E non poteva mancare il villaggio di Babbo Natale...

Ma anche Google…

Anche l’onnipresente Google non è da meno e ha sviluppato un suo portale tutto dedicato a lui, il nonnino paffuto di rosso vestito e con la lunga barba, al suo villaggio, agli elfi è alla magia de Natale. Qui avrete la possibilità di seguirlo e vedere chilometri percorsi, regali consegnati e anche la sua posizione. Ma non solo. Potrete divertirvi a guardare simpatici video, fare un selfie con Babbo, o giocare con i pinguini e persino creare il vostro elfo… ma non è tutto, il portale offre anche tanti simpatici spunti educativi!

Dove? Ecco per voi SantaTracker … Direttamente da Google!