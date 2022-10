Rondissone e Torrazza Piemonte restano senza agente di polizia locale.

Due paesi senza vigile urbano

Rondissone e Torrazza Piemonte restano senza agente di polizia locale. O meglio, il primo Comune resta senza un proprio civich e si appoggia unicamente alla convenzione siglata con gli altri Comuni mentre Torrazza ha firmato una convenzione con Chivasso per averne uno a scavalco così da non gravare sull’accordo tra municipalità.

Ma perché Rondissone e Torrazza non hanno più il vigile? Semplice, ha vinto un concorso e ha deciso di lasciare queste due realtà.

L'iter

«Ora Rondissone sta aspettando il tempi tecnici, i sei mesi previsti dal contratto, per poi procedere con una nuova assunzione - spiega il sindaco Rozzino - Noi a quel punto sigleremo un’altra convenzione con il Comune di Rondissone così da “condividerlo”».

Un problema non indifferente l’assenza di un vigile anche per i compiti più banali nonostante comunque la convenzione riesca a garantire nei momenti necessari una figura professionale.

Inoltre, nella convenzione che ha come capofila Verolengo, si legge chiaramente che ogni Comune deve garantire la figura di almeno un agente di polizia municipale pena la decadenza. Ma naturalmente questa regola non è mai stata applicata tanto meno ora che si tratta di una situazione provvisoria.