Elicottero sul Chivassese, Enel sta facendo le ispezioni

Sono iniziate il 10 luglio e proseguiranno fino al 29, le ispezioni aeree svolte da E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione.

Le ispezioni di Enel

Nel dettaglio, nell'arco di queste settimane saranno esaminati 1.200 km di rete – nella sola provincia di Torino - per verificare lo stato delle linee elettriche di media tensione. L’iniziativa, che procede secondo le segnalazioni della Protezione Civile, si aggiunge ai controlli aerei di routine che la Società svolge regolarmente per garantire un servizio efficiente e di qualità.

Il monitoraggio viene effettuato attraverso un elicottero e con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione. Mediante il sorvolo a bassa quota, infatti, è possibile rilevare eventuali anomalie e riprendere la situazione degli impianti. Viene posta particolare attenzione alla presenza di piante e vegetazione nelle immediate vicinanze dei conduttori ed allo stato di conservazione dei sostegni, mensole, isolatori, sezionatori a palo e posti di trasformazione su palo.

L’intervento è realizzato con le linee elettriche in tensione, senza quindi ricorrere ad alcuna interruzione del servizio e pertanto senza arrecare alcun disagio alla clientela. L'obiettivo è, infatti, quello di ridurre il numero di interruzioni di corrente e migliorare sempre più la qualità del servizio elettrico offerto, predisponendo piani di intervento in grado di prevenire molte cause di potenziali disservizi.

La spiegazione dell'intervento

“Queste attività di ispezione – dichiara Enrico Bottone Responsabile Area Piemonte e Liguria di E-Distribuzione - si affiancano al consueto piano di sviluppo e manutenzione della rete di distribuzione che ha permesso di raggiungere e mantenere eccellenti livelli di qualità del servizio, in linea con i migliori standard europei. Gli interventi attuati rappresentano per E-Distribuzione un investimento economico e tecnologico importante e rientrano nel piano di miglioramento del servizio elettrico in corso di realizzazione negli ultimi anni”.

I Comuni interessati

I comuni coinvolti saranno: Agliè, Albiano d'Ivrea, Andrate, Angrogna, Arignano, Azeglio, Bairo, Balangero, Banchette, Bardonecchia, Bibiana, Bobbio Pellice, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bricherasio, Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Campiglione Fenile, Canischio, Cantoira, Carema, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castellamonte, Cavagnolo, Cavour, Ceres, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chialamberto, Chiaverano, Chieri, Chiomonte, Chivasso, Cinzano, Claviere, Coassolo Torinese, Coazze, Colleretto Giacosa, Corio, Cuceglio, Cumiana, Cuorgnè, Exilles, Favria, Fenestrelle, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Frassinetto, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giaglione, Giaveno, Gravere, Groscavallo, Grosso, Ingria, Isolabella, Issiglio, Ivrea, La Loggia, Lanzo Torinese, Lauriano, Lessolo, Levone, Locana, Loranzè, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Maglione, Massello, Mathi, Mercenasco, Moncalieri, Montalto Dora, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Noasca, Nole, Nomaglio, Novalesa, Oglianico, Osasco, Oulx, Palazzo Canavese, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piossasco, Piverone, Poirino, Pomaretto, Pont-Canavese, Pragelato, Prali, Pralormo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Rivalba, Riva presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rorà, Roure, Rueglio, Salassa, Salbertrand, Salerano Canavese, Salza di Pinerolo, Samone, San Colombano Belmonte, San Martino Canavese, San Pietro Val Lemina, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Scarmagno, Sciolze, Sestriere, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Susa, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Torre Pellice, Trana, Traversella, Usseaux, Valperga, Valprato Soana, Venaus, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vidracco, Villafranca Piemonte, Villanova Canavese, Villareggia, Villar Pellice, Villar Perosa, Villastellone, Vinovo, Vische, Vistrorio Mappano, Val di Chy, Valchiusa.