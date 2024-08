Con l'arrivo del weekend estivo, le autostrade che collegano il Piemonte alle località marittime e montane sono pronte a gestire un significativo aumento del traffico. Ecco cosa aspettarsi per il prossimo fine settimana.

Esodo estivo, autostrade da bollino nero

Nel corso di agosto, le giornate di sabato mattina sono previste con traffico molto intenso, spesso indicato con il "bollino nero". Questo include oggi, sabato 3 e il prossimo, sabato 10 agosto e i giorni di rientro verso fine mese.

La mattina del sabato, infatti, è tipicamente il momento di maggiore congestione, con il traffico che si riduce leggermente nel pomeriggio, passando a "bollino rosso".

Strade più critiche

Le autostrade A6 (Torino-Savona), A26 (Genova-Gravellona Toce), e A32 (Torino-Bardonecchia) sono tra le più colpite dai flussi di traffico verso le località di villeggiatura. Si prevede traffico particolarmente intenso anche sulla A4, che collega Torino a Milano, spesso utilizzata dai turisti per raggiungere altre regioni

Stop ai mezzi pesanti

Per agevolare il flusso dei veicoli leggeri, durante i weekend estivi sono previsti divieti di circolazione per i mezzi pesanti (superiori a 7,5 tonnellate). Questi divieti sono in vigore il venerdì dalle 16:00 alle 22:00 e il sabato e la domenica dalle 8:00 alle 22:00. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre le congestioni nelle ore di punta

Consigli per i viaggiatori

Per chi viaggia verso il mare o la montagna, è consigliabile partire durante le ore meno trafficate, possibilmente in tarda sera o nelle prime ore del mattino. Utilizzare i sistemi di pagamento elettronico dei pedaggi, come Telepass o altre soluzioni simili, può aiutare a ridurre i tempi di attesa ai caselli.

Seguendo questi consigli, i viaggiatori potranno affrontare il viaggio in modo più sereno e sicuro, riducendo i disagi legati alle lunghe code e alle attese.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare i siti web di viabilità e traffico sulle applicazioni dedicate alle autostrade.